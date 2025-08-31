「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）

ヤクルトが投打の歯車がかみ合って２連勝をマークし、４カードぶりの勝ち越しとなった。

打線が機能した。１点を追う二回は２死満塁から長岡の左前適時打などで３点を奪って逆転した。四回に４−２とリードを広げてなおも２死一、三塁の場面では村上が常広のフォークを捉え、バットをへし折られながらもしぶとく左前に運ぶ適時打を放った。この夜、主砲は、一回と二回の打席でいずれも得点圏に走者を置いた場面で、常広を相手に三振に倒れていた。

新人右腕・下川がプロ２度目の先発で５回を８安打３失点でプロ初勝利をマークした。サブマリンは立ち上がりから９０キロ代の変化球も操り、緩急も駆使して奮闘した。二回に１失点し先制点を献上したが、直後の二回の攻撃で味方が３点を取って逆転してくれた。三回は２死後に連打を浴びて一、三塁から坂倉に四球を与えて満塁とピンチを招くと続く菊池に押し出し四球を許して１点差に迫られた。打線の援護にも守られてプロ１勝目をつかんだ。

下川は２４年度の育成ドラフト３位でオイシックスから入団し、５月に球団と支配下選手契約を結んだ。