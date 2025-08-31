8月31日、中京競馬場で行われたG3・中京2歳ステークス（芝1400m）は、トーセンラー産駒のキャンディードがデビュー2連勝を飾り、重賞初制覇を飾った。ゴール前の叩き合いを制してレコード決着となっている。

中京2歳S、勝利ジョッキーコメント

1着 キャンディード

北村友一騎手

「道中もリズム良かったですし、いい意味で抜けてリラックスして追走できていたので、追ってからの反応はすごく良かったなと思います。4コーナー迎える時には十分手応えがあって、もっと楽にかわせそうだなっていう感じがあったんですけど、調教で乗らせてもらっている時から少し気の悪さを見せていたので、そのあたりがすぐにスッと抜け出せなかった原因かなとも思います。この馬自身は1200よりも1400の方が向くと思ってましたし、展開的にも力のある馬が前に行ってくれるなと思っていたので、それについて行ければいいなと思ってました。いい意味でも悪い意味でも少し気の悪さを持っているので、その気の悪さが改善されて落ち着きがある中で、いい方向に向いていってくれたらいいなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月31日、中京競馬場で行われた11R・中京2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1400m）は、北村友一騎乗の6番人気、キャンディード（牡2・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のスターアニス（牝2・栗東・高野友和）、3着に3番人気のマイケルバローズ（牡2・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:19.4（良）のレコードタイム。

2番人気で吉村誠之助騎乗、パープルガーネット（牝2・美浦・森一誠）は、5着敗退。

【新馬/小倉5R】トーセンラー産駒 キャンディードがデビューV

ゴール前の叩き合い

北村友一騎乗の6番人気、キャンディードがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。ゴール前では1番人気のスターアニスが押し切るかと思われた。しかし、後方から猛追したキャンディードがしぶとく差し脚を伸ばし、ゴール寸前で鮮やかな差し切りV。2歳レコードも叩き出しての快勝だった。

キャンディード 2戦2勝

（牡2・栗東・松下武士）

父：トーセンラー

母：ストロボフラッシュ

母父：Speightstown

馬主：グリーンファーム

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 キャンディード 北村友一

2着 スターアニス 松山弘平

3着 マイケルバローズ 岩田望来

4着 タマモイカロス 田口貫太

5着 パープルガーネット 吉村誠之助

6着 シュテフィ 岩田康誠

7着 コラルリーフ 西塚洸二

8着 アイルトン 団野大成

9着 フレンドモナコ 秋山稔樹

10着 ナムラドロン 菱田裕二

11着 エンヴィーミー 松若風馬

12着 ジュジュドール 高杉吏麒

13着 セイウンアインス 今村聖奈