²£»³Íµ¡¡24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥óÎÞ¤Î´°Áö¡ª¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡×¹ó½ë¤Ë¤âÉé¤±¤ºÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡Ê30Æü¸å6¡¦30¡Á31Æü¸å8¡¦54¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëSUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬Áö¹Ôµ÷Î¥105¥¥í¤ò¸«»ö´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê300¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤¬¹çÎ®¡£4¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñµ»´ÛÆþ¤ê¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸«»ö¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´°Áö½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë´Ö¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È²¿²ó¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡Ä¤â¤¦¡Ä¤¤¤é¤ó¥¿¥¹¥¤«¤±¤è¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤ÆÅÓÃæ²¿²ó¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´°Áö½ÐÍè¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿VTR¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢²£»³¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¡ÄÁö¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¢¤ëÍò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÈÈèÏ«¤«¤é¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê60¥¥í¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ±þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÙ·Æ¾ì½ê¤Ç¤Ï¾ëÅçÌÐ¤ä¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢²£»³¤òÊé¤¦¡È²£»³²ñ¡É¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¡¢²áµî¤Ë´°Áö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÇëËÜ¶Ö°ì¤Î·ãÎå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê10¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎµÙ·ÆÃÏÅÀ¤Ç¤ÏÈèÏ«¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£´°Áö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ã¤¹¡£¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁö¤ê¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥ª¥«¥ó¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áö¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³Î¼Â¤Ë°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸«»öÊüÁ÷Æâ¤Ë´°Áö¤·¤¿¡£