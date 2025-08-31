10月5日（日）にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1・芝2400m）に出走を予定しているクロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）とビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康）が、現地時間8月30日（土）、シャンティイの小林智厩舎に無事到着した。

両馬は8月29日（金）夜に成田国際空港を出発。ドイツ・フランクフルト国際空港を経由し、翌30日（土）夕方にフランス・ルブルジェ空港へ到着。その後、馬運車でシャンティイに輸送され、同日夜に小林厩舎へ入った。輸送行程は大きなトラブルもなく順調に進められたという。

今年のダービー馬・クロワデュノールが凱旋門賞挑戦へ

悲願のVなるか！？

クロワデュノールを担当する間宮辰徳調教助手は「輸送中は落ち着いており餌も食べていましたし、予定より少し時間が遅れたくらいでトラブルもなく問題なく輸送できました。到着後も落ち着いています」と語った。

また、ビザンチンドリームを担当する久保潤一郎調教助手は「無事輸送が終わりましたが、いろいろな方の協力があってここまで来ることができたので感謝しています。馬の状態をみて、明日から競馬に向けてがんばっていきたいと思います」とコメント。フランスの地で調整を重ね、世界最高峰の舞台・凱旋門賞に挑む。