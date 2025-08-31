元広島監督・達川光男氏（70）が江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。自身の選ぶベストナインを聞かれた達川氏が投手に選んだのは…。

対談中ずっと江川氏の凄さを語り続けた達川氏だが、ベストナインに話が及ぶと「あなたを選らんであげたいんだけど…」と、急にかしこまった。

そして、「今の（投手）分業制ができたのはあなたのおかげ。いい改革をした」と江川氏の功績も称えながらも「だけど、やっぱり北別府かな」と、沢村賞2回受賞の同僚・北別府学氏の名前を挙げた。

「これは大野もね」と、148勝138セーブの親友・大野豊氏も納得してくれると説明した。

江川氏、大野氏と比べても凄かった。

「受けさせてもらった人間として誇りに思う。あのコントロールはね。縫い目1本じゃなく半紙1枚」

これは達川氏の言葉ではなく、当時の審判員の表現だという。

北別府氏の際どいコースを“ボール”と判定された達川氏が「縫い目1本分（外れて）ですか？」と確認すると、「いや半紙1枚分や」と返されたという。

球審は北別府氏のボールを判定するときは“半紙1枚分”ほど際どい制球を覚悟して見ていた証だ。