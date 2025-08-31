■9月1日(月)の全国天気

低気圧や前線が近づく北海道と東北北部は広く雨で、2日(火)にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意をしてください。東北南部から九州にかけては晴れますが、午後は局地的な雷雨に注意が必要です。九州では非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

■予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いですが、盛岡は前日より5℃高い24℃でしょう。福岡と大阪で28℃、新潟で26℃、名古屋と東京で27℃、仙台で25℃、札幌で前日より3℃高い22℃の予想です。

日中の最高気温は、東北や北陸で前日より高くなりそうです。新潟は3℃高い36℃、仙台は6℃高い34℃でしょう。福岡と大阪は36℃、名古屋は38℃、東京は36℃、札幌は29℃の予想です。

■週間予報

・西日本と沖縄

2日(火)から5日(金)にかけては曇りや雨の所が多いでしょう。大阪は3日(水)から5日(金)にかけて雨が続く予想です。次の土日は晴れ間が戻り、猛暑もぶり返しそうです。

・東日本

北陸は2日(火)以降、関東と東海も3日(水)以降、しばらく天気がぐずつく見込みです。東京は3日(水)から6日(土)にかけて断続的に雨が降りそうです。その分、極端な暑さは少し落ち着くでしょう。

・北日本北海道と東北北部は2日(火)にかけて大雨に注意・警戒をしてください。3日(水)から5日(金)にかけては広く晴れる予想です。ただ、次の土日は再び曇りや雨となるでしょう。