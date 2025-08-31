¡Öº£¸å¤â¥È¥Ã¥×10ÌÜ»Ø¤¹¡×22ºÐ¤ÎÀÐÄÍ¾ÍÍø¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾å¡×¤Ê¤é¤º¤â·òÆ®9°Ì¥¿¥¤¡ÚKBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿ºÇ½ªÆü¡Û
¡¡¢¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÖSansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×ºÇ½ªÆü¡Ê31Æü¡¦Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â2000Ëü±ß¡¢½Ð¾ì64Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹32¡¦0ÅÙ¡¢ËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î³©²°GC½êÂ°¤Ç2ÆüÂ³¤±¤Æ¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¾ÍÍø¤Ï¡¢2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î73¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î9°Ì¥¿¥¤¤È·òÆ®¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎQT¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¥é¥ó¥¯323°Ì¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¤âÄã¤¤½ç°Ì¤«¤é¤Îà²¼¹î¾åá¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µÊ¡²¬½Ð¿È¤Î22ºÐ¤Ï¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë±þ±ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¥È¥Ã¥×10¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£