「厳しすぎる」苦言を言われ…帰省中の“おやつ与えすぎ問題”、たまになら大目に見るべき？【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは実家に帰省中、自身の母が娘におやつをたくさんあげるんだとか。「食べすぎだからもうダメ」と言うと「かわいそう」と母に言われ、娘は泣き…。帰省中は大目に見るべきなのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。
娘におやつをたくさんあげるばあば
いま私の実家に帰省中です。
ばあばが娘におやつをたくさんあげたがり、あまりにもポテチ食べ過ぎなので、食べ過ぎだよ！夕飯食べられなくなるからもうダメ！！と言うと、
「可哀想」
「そんなに怒ることじゃない、厳しすぎる」といわれ…
娘が今泣いていて、ママ厳しすぎ…みたいな雰囲気になってます😂
帰省中はみなさん多めに見てますか？
「たまにしか会えない孫と過ごすときは、いっぱい甘やかしてあげたい」これがばあばの本音でしょう。しかし母親の立場で考えると「そんなにお菓子を食べさせたらご飯を食べなくなるからやめてほしい」と思うのも無理ありません。
“帰省中”のこの期間だけは特別に許してあげるべきなのでしょうか。
ママリに寄せられた回答
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
いつもよりは緩くする
帰省する期間にもよりますが、いつもよりかは緩くしてあげて、ばぁばの家だけねとかは言っておきます。（笑）
ですが、あまりにもご飯食べないならあげすぎはやめます。
家に帰って苦労するのは自分なので、子供のためと思ってやってるからって、ある程度協力はしてもらいます！
「帰省中はいつもより緩く許してあげる」と言うこちらのママ。しかしそれであまりにもご飯を食べないならあげすぎはやめるようです。
甘やかすにしても限度というものがありそうですね。
軽く注意するけどあとは気にしない
帰省中ということはたまにしか会ってないってことですよね？
私は実家遠いのでたまにしか会わないので同じ事言いはしますけど、かるーく言ってもういいやとなります😅
たまにしか会わないばあばの気持ちも考え、軽く注意はするけどそのあとはあまり気にしないと言うこちらのママ。
自分の家でもないし、ずっと厳しく注意していたらせっかくの帰省なのにこちらもイライラしてしまいますよね。
実家にいるときはいつもより多めでも許す
私も実家にいる時はゆるゆるにしてます！
あげすぎだと注意しますがいつもよりは多めでも許してます！
こちらのママも実家にいる間はゆるゆるさせているようです。ばあばは孫の喜ぶ顔がたくさん見られるし、子どもも特別感があるしお互いうれしいかもしれませんね。
実家に帰省した時くらい大目にみても良いかも
帰省した際、ばあばが子どもを甘やかしおやつをたくさんあげることに困っていた投稿者のママでしたが、ママリには「帰省した際は特別に大目に見てあげる」という意見が多く寄せられていました。
皆が嫌な気持ちにならないようお互い限度は考えつつ、いつもよりは広い心で見守ってあげてもいいかもしれませんね。
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）