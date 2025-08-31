¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×27ºÐ¤Î¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¤¬µÕÅ¾½éÍ¥¾¡¡¡°ø±ï¤Î18ÈÖ¤ÇÎäÀÅ¥Ñ¡¼¡ÚKBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü¡Û
¡¡¢¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÖSansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×ºÇ½ªÆü¡Ê31Æü¡¦Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â2000Ëü±ß¡¢½Ð¾ì64Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹32¡¦0ÅÙ¡¢ËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¡4°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Î270¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢27ºÐ¤Î¾®ÀÆÊ¿¤¬µÕÅ¾¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£Ãç´Ö¤«¤é¥Ð¥±¥Ä¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æµã¤¯»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Èµã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª18ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¡£Á°²óÂç²ñ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ËÂè1ÂÇ¤ò3Ï¢Â³¤ÇOB¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿°ø±ï¤Î¥Û¡¼¥ë¤À¡£¾®ÀÆÊ¿¤ÏÂè2ÂÇ¤ò¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ´ó¤»¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¹â3Ç¯»þ¤Î2016Ç¯¤ËÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤ÆÆ±Ç¯12·î¤Ë¥×¥íÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¢º£Âç²ñ³«ËëÁ°¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¡Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡Ù¤È¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿´¤¬¤±¡¢4Æü´Ö°ÂÄê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏºÊ¤ÎÈþ·î¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È1ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬±þ±ç¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¿¿²Æ¤ÎÊ¡²¬·èÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë