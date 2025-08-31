毛穴ケアに新提案♡クリアターン「アゼライン酸BOMBマスク」が登場

毛穴の開きや皮脂による肌あれ、季節を問わず悩まされる方は多いのではないでしょうか。そんな肌に寄り添う新作シートマスクが『クリアターン』から登場します。今回の「アゼライン酸BOMBマスク」は、皮脂トラブルをケアしながら水分・油分のバランスをととのえ、透明感のあるなめらかな肌へ導いてくれるアイテム。さらに人気イラストレーター・ミヤマアユミさんとのコラボデザインで、心躍るパッケージにも注目です。

うるおいと毛穴ケアを同時に叶える

「アゼライン酸BOMBマスク」は、保湿成分アゼライン酸をナノカプセル化して配合。角層までしっかり浸透し、皮脂による毛穴目立ちや肌あれを集中ケアしてくれます。

たっぷりのうるおいで肌を満たし、毛穴の凹凸感をなめらかに整える爆弾級★の保湿力が魅力です。

やさしい使い心地と癒しの香り

無着色・無鉱物油・アルコールフリー・パラベンフリーなど、敏感肌の方にも配慮された処方。紫外線吸収剤やシリコーンも使用せず、やさしい使い心地に仕上がっています。

天然香料によるリラックスハーバルの香りが、使うたびに心をほぐし、まるで眠りに誘われるような安らぎを与えてくれます。

密着シートで角質ケアまで

プレミアムなベンリーゼTMを使用したシートは、凸凹加工で肌にぴたっと密着。柔らかな肌あたりながら、美容液をたっぷり抱え込み、角質ケアまでかなえてくれる優秀さ。

保水性にも優れているため、最後の一滴まで美容成分を逃しません。

容量：7枚入

発売日：2025年9月22日

毎日のスキンケアに新しい習慣を

「アゼライン酸BOMBマスク」は、毛穴悩みや皮脂トラブルに悩む方に寄り添いながら、うるおいをしっかりチャージできる頼れる存在。

やさしい処方と心地よい香りで、自分を労わる時間にもぴったりです。お気に入りのイラストデザインに癒されながら、肌も心もクリアにととのえてみませんか♪