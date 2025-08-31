江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。ドラマ内では浪人・小田新之助がこの世を去りました。平賀源内のもとで蔦重と出会ったのち、松葉屋の女郎・うつせみと夫婦となった新之助でしたが、いずれも非業の死を遂げることに。演じた井之脇海さんにお話をうかがいました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

妻のふくを演じた小野花梨さんは＜手の内を明かさない役者＞という印象を覚えています。

ふだんは割とひょうひょうとされているのに、カメラが回った瞬間、すごい芝居をしてくる。スイッチのオン・オフがしっかりしているというか、役に入って、カメラが回りだした時の踏み込む力がすごい。それは収録をご一緒しながら何度も感じましたし、うらやましくもありました。

ふくが死んだシーンで、死に顔を初めて見た新之助が崩れ落ちる、という演技をするために、その瞬間までなるべくふくの顔を見ないようにしていたのですが、小野さんもそれを察したのか、本番に入るまで、あくまでふくではなく小野さんとして、ふざけてくれたりして。

おかげで、収録本番で初めてふくの最期と対面できたのは有難かったですね。

そして平賀源内を演じられた安田顕さん。

空き時間にはいろいろと雑談をさせていただいたのですが、普段のにこやかで、どこかつかみどころのない安田さんが、いざ芝居になると、急に芯を食ったような演技をされるのも、すごいなって。

特に印象深かったのは、源内先生が蔦重に「耕書堂」の名前を授けるシーンでしょうか。

僕自身のセリフはなく、ただそばにいるだけなんですが、安田さんの「書をもって世を耕し、この日の本をもっともっと豊かな国にするんだよ」のセリフを前に、本当に鳥肌が立って…。

「ここからいよいよ蔦重の物語が始まるんだ」と心が震えた、特に印象深いシーンです。

森下脚本の印象

森下佳子さんが脚本を担当された大河ドラマへの出演は『おんな城主 直虎』に続いて二度目です。

森下脚本の印象は、「とにかく面白い」の一言につきます。

どのジャンルで脚本をいただいても、それぞれが本当に面白くて驚かされます。登場人物のそれぞれに推進力がある、と言えばよいのか。



キャラクターが生き生きと立ちあがるのが、脚本の時点で伝わってくるのがすごいですよね。

実際に役者が演じているのを見て感じることはしばしばありますが、脚本の段階でそれを感じるのが、森下さんの脚本の特徴だと思います。

その推進力が、決して明るい方向だけではないのがまた素晴らしくて。

たとえば『べらぼう』だと生田斗真さんが演じる一橋治済。彼のようなダークヒーローまで、生き生きとした迫力で表現されて圧倒されます。

「多分死ぬよ！」

そしてセリフもすごい。

ふくを殺した相手を前にして、普通なら＜つかみかかる＞流れになりそうな場面で、新之助に「これは俺ではないか」と言わせる。この場面でそのセリフが出てくる感性には唸らされます。

脚本を進めていけば、どうしても記号的になる瞬間があるはずなのに、森下さんはそこを記号にするのではなく、人間らしく描き出す。

「なるほど、そういう解釈もあるのか」「そんなことを言うんだ」という意外性や胸が痛くなるようなセリフが、新之助以外でも次々と出てくるから、脚本だけ読んでいてもとても楽しい。次の脚本が届くのが待ち遠しい脚本家のおひとりですよね。

なお、最初に脚本を渡された時点で、新之助の生涯について大まかに聞いていました。「最初はへっぽこだけど、後半には革命戦士になってかっこよくなるから！それでいて多分死ぬよ！」って（笑）。

演じ終えた今、森下先生が新之助という人物について愛を込めて書いてくださったことをうれしく感じています。

『べらぼう』の核心

あらためて『べらぼう』は、現代とシンクロするところが多いドラマだと思っていて。

新之助が命を落とすのも、米をめぐっての打ちこわしだったわけですが、現代でも米の高騰が話題になっていますよね。もちろん、何とかしようと多くの方が努力をされているわけですが、特に新之助は、町人の心の叫びを代弁するような役だったこともあり、現代とのシンクロをより強く感じていました。そしてそんな現代だからこそ、視聴者の皆さんの心へ響くようなドラマになっているように思います。

33回で、騒動をおさめるために蔦重が斎宮太夫を呼んで幟を立てて、「お救い銀」が出ると歌いながら、ビラを配り始めます。それで「銀が降る、銀が降る」と町民たちも歌いだして、打ちこわしがやむ。



その台本のト書きに＜それはエンターテインメントが起こした奇跡の瞬間だ＞と書いてあるのですが、僕はその一節がとても好きで…。

『べらぼう』の核心も、実はそこだと思うんです。文化が世の中を変えていく、その様を描き出すドラマで、「戦国大河」ではなく「文化大河」。

今後も大きな流れやうねりが描かれていきますので、その渦中を懸命に生き抜いていく蔦重や、周りを取り巻く人たちを、最後まで見守ってもらえたら演者の一人としてうれしく思います。