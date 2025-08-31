²£»³Íµ¤¬¡Ö24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡×¥´¡¼¥ë¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¡×105¥¥íÁöÇË¡¡Êç¶â³Û£·²¯±ßÄ¶
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡Ê8·î30Æü¡Á31Æü¡Ë¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿SUPER EIGHT²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬31Æü¡¢¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î·ãÎå¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ½ªÈ×¤Î¸á¸å8»þ45Ê¬¡¢¸åÇÚ¤ÎSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡×Î¾¼ê¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Àë¸ÀÄÌ¤ê¡¢14Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¾ëÅçÌÐ¤¬Åö»þ43ºÐ¤ÇÁö¤Ã¤¿101¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë105¥¥í¤òÁöÇË¡£²¿ÅÙ¤â¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
3ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤ÆÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³¦¤Ø¡£²ÈÄí¤ÏÉÏ¤·¤¯¡¢Êì¤ÎºÆº§¸å¤Ë¤Ç¤¤¿Äï2¿Í¤Ï»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Êì¤ÏÌó15Ç¯Á°¤Ë°ß¤¬¤ó¤ÇÂ¾³¦¡£¡Ö¤ª¤«¤óº£¸«¤Æ¤ó¤Î¤«¡£¤ä¤Ã¤¿¤¾¡£Äï¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·»¤Á¤ã¤ó¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Êç¶â³Û¤ÏºòÇ¯Æ±»þÅÀ¤ÎÌó4²¯4000Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë7²¯40Ëü8600±ß¤À¤Ã¤¿¡£
31Æü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎKing¡õPrinceüâ¶¶³¤¿Í¤¬½Ð±éÍ½Äê¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤ËTravis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬µÞ¤¤çÅÐ¾ì¡£¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Èüâ¶¶³¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£