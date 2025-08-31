8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48」。King & Princeの郄橋海人がプロデュースした一夜限りの特別な生パフォーマンスが、先ほど両国・国技館で行われました。

およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される郄橋に、音楽を愛し、ダンスの力を信じるパフォーマーやアーティスト達が共鳴。国内外から集結した総勢96人での「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」が大熱狂のうちに終了しました。

今回、体調不良のため出演を見合わせざるをえなかった郄橋の熱い思いを継いで、Travis Japan 松田元太が出演。短期間の猛練習で見事なパフォーマンスを披露しました。

オープニングは、松田と市川團十郎による歌舞伎とHIPHOPのコラボ。自身もダンサーとして参加したRIEHATAによる振り付けで、両国・国技館を魅了。BlumioやデフダンサーのMAHO・梶本瑞希・瑚、楽器隊も加わり、これまで見たことのない世界を作り上げました。

次に、東京パラリンピック閉会式にも出演した義足のプロダンサー大前光市 × 世界的ダンサーであり演出家の森山開次 × フィギュアスケーター本田真凛の3人による、コンテンポラリーダンスのブロック。ふだん氷上で演技しているため、陸での表現に緊張を見せていた本田でしたが、大前・森山との異色のコラボで堂々たるパフォーマンス。

続くチアダンスでは、先天性難聴の金丸萌さんが、所属する尚美学園大のチームメンバーとともに出演。アメリカからNFLの名門ロサンゼルス・ラムズのチアリーダーズも来日、日米トップクラスの競演を披露し、かわいらしく力強いパフォーマンスで会場をわかせました。

そして、Travis Japanの川島如恵留が参加したサンバとブレイクダンスの融合したブロックが、さらに両国・国技館を熱狂させます。日本のサンバのトッププレーヤー 仲見世バルバロスらサンバダンサーたちと、障がいがあるブレイクダンサー イルアビリティーズ・サムカ、MORIKO JAPANと共に、楽しく熱いステージを届けました。

クライマックスは、氷川きよし＋KIINA.の歌う、レディー・ガガの名曲「Born This Way」にのせて届ける、総勢96人の圧巻のダンス。さまざまな世界観がミックスされたステージに両国・国技館は大熱狂に包まれました。今回氷川は苦手な英語曲への挑戦でしたが、研鑽を重ね、圧倒的な歌唱力で大舞台をしめくくりました。

圧巻のステージを終えた直後、郄橋の思いをみごとに引き継ぎ表現した松田は「表現者の皆さんと郄橋海人とパフォーマンスが出来て、楽しかったです。」と語り、川島は「本当にノーボーダーのなかで表現という絆だけでつながれた。」とコメントしました。

「24時間テレビ48」の放送も、このあといよいよ大フィナーレへ！

番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

