Âè1»Ò½Ð»º¤ÎÅÄÃæÆ»»Ò¡¢»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡7·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÆ»»Ò¡Ê36¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î¾å½Ü¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡ÄÂè1»Ò½Ð»º¤ÎÅÄÃæÆ»»Ò¤¬»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö£¸·î¾å½Ü¤«¤é¤ª»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ºÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü9/1¤Ï#Q¤µ¤Þ ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»º¸å¤ÎÇ¾¤Ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ï²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆËÜÆü8/31¤Î½Ð±é¾ðÊó¤ò¹ðÃÎ¤·Ëº¤ì¤¿¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤À¤±¡ªÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó#¿©ºÌ¸©¡¡£¸·î¤â¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï»Å»ö°Ê³°¤Ï°ú¤¤³¤â¤Ã¤ÆÂÎÎÏ²¹Â¸¤·¤¿¤«¤é¡¢½©°Ê¹ß¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¡¢¡Ø¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É2013¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È30¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ØGirlsAward¡Ù¡¢¡ØTOKYO RUNWAY¡Ù¡¢¡Ø¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡2016Ç¯¡¢¡Ø½÷Í¥Àë¸À¤ªÈäÏªÌÜµ¼ÔÈ¯É½²ñ¡Ù¤ò³«¤¡¢ÇÐÍ¥¤ØÅ¾¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Øµ®Â²ÃµÄå¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ» ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£23Ç¯1·î¡¢1µé·úÃÛ»Î»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇJ3¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÀîËô·ø¸ëÁª¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯7·î¤Ë¡¢Âè1»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡ÄÂè1»Ò½Ð»º¤ÎÅÄÃæÆ»»Ò¤¬»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö£¸·î¾å½Ü¤«¤é¤ª»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ºÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü9/1¤Ï#Q¤µ¤Þ ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»º¸å¤ÎÇ¾¤Ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ï²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¡¢¡Ø¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É2013¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È30¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ØGirlsAward¡Ù¡¢¡ØTOKYO RUNWAY¡Ù¡¢¡Ø¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡2016Ç¯¡¢¡Ø½÷Í¥Àë¸À¤ªÈäÏªÌÜµ¼ÔÈ¯É½²ñ¡Ù¤ò³«¤¡¢ÇÐÍ¥¤ØÅ¾¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Øµ®Â²ÃµÄå¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ»¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¶Ë¼çÉ×Æ» ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÂç±ü¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£23Ç¯1·î¡¢1µé·úÃÛ»Î»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇJ3¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÀîËô·ø¸ëÁª¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯7·î¤Ë¡¢Âè1»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£