　８月31日に開催されるプレミアリーグ第３節で、マンチェスター・シティをホームに迎えるブライトンが、スターティングメンバーを発表。三笘薫がリーグ開幕から３試合連続で名を連ねた。

　ブライトンは１節でフルアムと１−１でドロー、２節でエバートンに０−２で完敗。低調なスタートを切り、特に得点力不足が顕著ななか、三笘もチャンスを仕留めきれずにいる。
 
　ただ一方、日本代表MFは欠場した４日前のリーグカップ２回戦では、２部のオックスフォードを６−０で粉砕。格下相手とはいえ、大量得点で弾みをつけた。

　難敵中の難敵シティから勝点３を奪えるか。昨季にプレミアリーグで日本人初の二桁得点を達成した三笘の今季初ゴールに期待したい。

