三笘薫がプレミア開幕から３戦連続で先発！難敵マンC相手に今季初ゴールを奪い、ブライトンに初勝点３をもたらせるか
８月31日に開催されるプレミアリーグ第３節で、マンチェスター・シティをホームに迎えるブライトンが、スターティングメンバーを発表。三笘薫がリーグ開幕から３試合連続で名を連ねた。
ブライトンは１節でフルアムと１−１でドロー、２節でエバートンに０−２で完敗。低調なスタートを切り、特に得点力不足が顕著ななか、三笘もチャンスを仕留めきれずにいる。
ただ一方、日本代表MFは欠場した４日前のリーグカップ２回戦では、２部のオックスフォードを６−０で粉砕。格下相手とはいえ、大量得点で弾みをつけた。
難敵中の難敵シティから勝点３を奪えるか。昨季にプレミアリーグで日本人初の二桁得点を達成した三笘の今季初ゴールに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決まっていれば伝説のスーパーゴール…三笘の超惜しいクロスバー直撃フィニッシュ
ブライトンは１節でフルアムと１−１でドロー、２節でエバートンに０−２で完敗。低調なスタートを切り、特に得点力不足が顕著ななか、三笘もチャンスを仕留めきれずにいる。
ただ一方、日本代表MFは欠場した４日前のリーグカップ２回戦では、２部のオックスフォードを６−０で粉砕。格下相手とはいえ、大量得点で弾みをつけた。
難敵中の難敵シティから勝点３を奪えるか。昨季にプレミアリーグで日本人初の二桁得点を達成した三笘の今季初ゴールに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決まっていれば伝説のスーパーゴール…三笘の超惜しいクロスバー直撃フィニッシュ