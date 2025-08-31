¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè34²ó¡¡ÄÕ½Å¡¢¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤Ë¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¤¬¡¢9·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè34²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤òÉß¤»Ï¤á¤ë¡£¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢É®¤òÀÞ¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÆîÀ¦¤ÏÄê¿®¤òÈéÆù¤Ã¤¿¶¸²Î¤òÁÏºî¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½èÈ³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿À¤¤Î¶õµ¤¤¬Äê¿®¤ÎÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼¡¤Î²°Éß¤òË¬¤ì¤ë¡£
