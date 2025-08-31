GENERATIONS¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²¬Â¼Î´»ËÍðÆþ¡Ö¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼⁉¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡×¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£á¡½£î£á£ô£é£ï£î¡¡£²£°£²£µ¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ö£Á£Ç£Å£È£Á¡×¤ä¡Ö£Á£Ì£Ò£É£Ç£È£Ô¡ª¡¡£Á£Ì£Ò£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¡Ö£Ó£õ£í£í£å£ò¡¡£Ö£á£ã£á£ô£é£ï£î¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¿ô¸¶Î¶Í§¤â¡Ö¡Ø£á¡½£î£á£ô£é£ï£î¡Ù¤òºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö£Ã£è£ï£ï¡¡£Ã£è£ï£ï¡¡£Ô£Ò£Á£É£Î¡×¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬¤·¤ì¤Ã¤ÈÍðÆþ¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿²¬Â¼¤Ï¡Ö£Ï£Ë£Á£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡Ö¡Øº£Æü¡¢½Ð¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÒ´óÎÃÂÀ¤Ï¡Ö¼Ò¸ò¼ÎáÅª¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Á¡ª¡©¡¡¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡ª¡©¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö£Ã£è£ï£ï¡¡£Ã£è£ï£ï¡¡£Ï£Ë£Á£Í£Õ£Ò£Á¡¡£Ô£Ò£Á£É£Î¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¾®¿¹È»¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤Æ¤ë¡¼¡ª¡©¡¡Ì´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡¼¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¶¦±é¤ËÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£