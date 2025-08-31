¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÍµÈ¹°¹Ô¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¡½ÐÈÖ20ÉÃ¤â¡Ö¶ÛÄ¥¡×¡¡¼«¿È¤Î±éµ»¤Ï¡Ö100ÅÀ¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè33²ó¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡ª½éÂç²Ï¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÍµÈ¹°¹Ô
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè33²ó¤Ï¡¢Å·ÌÀ7Ç¯¡¢¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÇä¤êÀË¤·¤ß¤ò¤·¤¿ÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¤¹¤ë¡£Êó¤ò¼õ¤±¤Æº®Íð¤¹¤ëÏ·Ãæ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÅª³Î¤ËÄó¸À¤¹¤ë°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶â¤òÇÛ¤ê¡¢ÄÉ¡¹ÊÆ¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëºö¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢°ì¶¶Å¡¤Ç¤Ï¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡¢Âç±ü¤¬È¿ÂÐ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢Àµ¼°¤ËÏ·Ãæ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ë¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤¬±é¤¸¤¿ÉþÉôÈ¾Â¢¤Ï¡¢¤¢¤ÎÉþÉôÈ¾Â¢¤ÎËöêã¡£¾¾Ê¿Äê¿®¤«¤éÎ±¼é¤ÎÇò²Ï¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¤¢¤ëÃÎ¤é¤»¤òÄê¿®¤ËÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡È¹¾¸Í¤«¤é¤ÎÃÎ¤é¤»¡É¤È¤·¤Æ¡¢Äê¿®¤ËÂÐ¤·¡Ö¤É¤¦¤âÅÄ¾Â¤Î°ìÇÉ¤¬¼«¤é¤ÎÊÆ¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«20ÉÃÄøÅÙ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÍµÈ¡£¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥«¥Ä¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ÈÅá¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ø¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö100ÅÀ¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
