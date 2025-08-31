希空、初のモーニングルーティーン動画で“すっぴん” ファン歓喜「ビジュが良すぎる」
タレント・辻希美（38）＆杉浦太陽（44）夫妻の長女・希空（のあ・17）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「初めてのモーニングルーティーン！」と題して、自身の“すっぴん”を公開した。
【動画】希空、初のモーニングルーティーン動画で“すっぴん”
希空は「こんにちは！希空です！今回は、私の初めてのモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います」と笑顔。「まゆげがなんでないのって思われるかもしれないんですけど、ブリーチしたらなくなっちゃったんです。だから、早くメイクしたいので…。本当にヤバいんだけど」と明かした。
ファンからは「すっぴんがこんなにきれいな人いない」「ビジュがよすぎる」「すっぴんからのスタートかわいすぎ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
