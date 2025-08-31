希空

　タレント・辻希美（38）＆杉浦太陽（44）夫妻の長女・希空（のあ・17）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「初めてのモーニングルーティーン！」と題して、自身の“すっぴん”を公開した。

　希空は「こんにちは！希空です！今回は、私の初めてのモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います」と笑顔。「まゆげがなんでないのって思われるかもしれないんですけど、ブリーチしたらなくなっちゃったんです。だから、早くメイクしたいので…。本当にヤバいんだけど」と明かした。

　ファンからは「すっぴんがこんなにきれいな人いない」「ビジュがよすぎる」「すっぴんからのスタートかわいすぎ！」などといった感想が相次いで寄せられている。