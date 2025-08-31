「離婚したいと思ったことある？」母親に聞き、返ってきた答えにゾッとする／離婚してもいいですか？ 翔子の場合㉛
『離婚してもいいですか？ 翔子の場合』（野原広子/KADOKAWA）第31回【全33回】
「いつかこの人と離婚できますように」と願う専業主婦・翔子。控えめな性格で自信が持てず、いつの間にか夫の顔色を伺いながら生活するようになっていた。離婚したいのに、貯金も仕事もなく、ふたりの子どもを育てる自信もない。そんな中、現状を招いたのは幼いころの経験だと気付き、少しずつ前を向き始めるが…。離婚を望む専業主婦のリアルを描いた『離婚してもいいですか？ 翔子の場合』を好評につき再掲載でお届けします！
