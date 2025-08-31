◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神―巨人（３１日・甲子園）

巨人が７回に逆転に成功した。

１死から吉川尚輝内野手が遊撃内野安打で出塁。エンドランが決まり中山礼都内野手の左前打で１死一、三塁とチャンスを広げ、代打・大城卓三捕手が右中間を破る二塁打を放ち同点。一塁走者の中山もホームを突いたが、タッチアウト。リクエストでリプレー検証となったが判定は変わらず。

それでも大城卓が送球間に三塁に進み２死三塁とチャンスが続き、若林楽人外野手が中前タイムリーを放ち勝ち越し。さらに、代打・キャベッジ外野手が右翼フェンスの上部に当たる二塁打で一塁から若林が生還し３点目を奪い、阪神の先発・才木浩人投手を降板させた。

大城選手コメント

「良い場面で出してもらったので何がなんでも打ってやろうと思いました。打てて良かったです」

若林選手コメント

「情けない打席が続いていたので、集中して打席に入りました。タイムリーヒットになって良かったです」

キャベッジ選手コメント

「打ったのはスプリットです。好機で起用してもらったので、このチャンスをものにしようと打席に入りました。打てた事を神に感謝します」