ユニクロ新作「リブポロカーディガン」が今なら1000円オフ！秋まで長く活躍してくれる万能アイテムだよ
ベーシックなデザインで機能性も高く、オールシーズン頼りになるUNIQLO（ユニクロ）。
最近は、2025年秋冬の新作アイテムも続々と登場しています。今回は、その中から秋まで長く活躍してくれる、万能トップス「リブポロカーディガン／半袖」をご紹介。
少し厚手の生地で、アームウォーマーなど秋冬小物とも好相性。夏から秋冬まで頼れる1着なので、「今から夏服を買うのはちょっと…」と迷っている方にもぴったりです。
しかも今なら、9月4日（木）まで期間限定価格で購入できますよ。
ユニクロの新作「リブポロカーディガン／半袖」
「リブポロカーディガン/半袖」（税込2990円→9月4日まで期間限定価格1990円）は、2025年秋冬の新作として登場したニット素材の半袖トップス。
リブアイテムが豊富なユニクロですが、今回の新作はやや厚手に作られているのが特徴です。
ふくらみ感のある生地は肌あたりがやさしく、夏から秋にかけての少し肌寒い時期にも1枚で着られるのがポイント。季節の変わり目に「何を着ようかな…」と迷う時期にも重宝します。
カラーは、01 OFF WHITE／32 BEIGE／55 GREEN／69 NAVYの4色展開。特にグリーンやネイビーの深みあるカラーは、秋らしい装いにぴったりです。
コンパクトな丈感でタックインもすっきり
身長153cm / Mサイズ
XS／S／M／L／XL／XXL／3XLと幅広いサイズ展開で、身長153cmの女性エディターがMサイズを着用してみると、すっきりとしたシルエットでジャストサイズな印象です。
ボトムスのウエストにかかる程度の長さで、長すぎずコンパクトな丈感でしたよ。
身長153cm / Mサイズ
うしろはこんな感じ。
生地がやわらかいので、袖や裾に締め付け感がなく、ゆったりとした着心地なのも嬉しいポイントです。 やや厚手ながらも、肌触りは軽やかでふんわりしています。
身長153cm / Mサイズ
裾を内側に織り込んだり、ボトムスにインしたりしても、シルエットはすっきり◎
フロントはフルボタン仕様なので、カーディガンのように羽織って着こなすのもありですよ。
アームウォーマー合わせで秋冬まで活躍！
温かい時期は1枚でさらりと着るだけでおしゃれに決まる「リブポロカーディガン／半袖」。
少し涼しくなってきたら、アームウォーマーをプラスするのもおすすめです。
ユニクロから9月中旬に発売予定の「フレヤーンニットアームウォーマー」（税込1500円）は、同じようなニット素材で仕上げられていて、まるでセットアイテムのように着こなせます。
「リブポロカーディガン／半袖」を32 BEIGEや55 GREENで選ぶなら、「フレヤーンニットアームウォーマー」は32 BEIGEや57 OLIVEを合わせて、色味をそろえるのも素敵◎
秋冬小物を取り入れて、季節感のあるコーディネートを楽しんでみてくださいね。
最近は、2025年秋冬の新作アイテムも続々と登場しています。今回は、その中から秋まで長く活躍してくれる、万能トップス「リブポロカーディガン／半袖」をご紹介。
少し厚手の生地で、アームウォーマーなど秋冬小物とも好相性。夏から秋冬まで頼れる1着なので、「今から夏服を買うのはちょっと…」と迷っている方にもぴったりです。
ユニクロの新作「リブポロカーディガン／半袖」
「リブポロカーディガン/半袖」（税込2990円→9月4日まで期間限定価格1990円）は、2025年秋冬の新作として登場したニット素材の半袖トップス。
リブアイテムが豊富なユニクロですが、今回の新作はやや厚手に作られているのが特徴です。
ふくらみ感のある生地は肌あたりがやさしく、夏から秋にかけての少し肌寒い時期にも1枚で着られるのがポイント。季節の変わり目に「何を着ようかな…」と迷う時期にも重宝します。
カラーは、01 OFF WHITE／32 BEIGE／55 GREEN／69 NAVYの4色展開。特にグリーンやネイビーの深みあるカラーは、秋らしい装いにぴったりです。
コンパクトな丈感でタックインもすっきり
身長153cm / Mサイズ
XS／S／M／L／XL／XXL／3XLと幅広いサイズ展開で、身長153cmの女性エディターがMサイズを着用してみると、すっきりとしたシルエットでジャストサイズな印象です。
ボトムスのウエストにかかる程度の長さで、長すぎずコンパクトな丈感でしたよ。
身長153cm / Mサイズ
うしろはこんな感じ。
生地がやわらかいので、袖や裾に締め付け感がなく、ゆったりとした着心地なのも嬉しいポイントです。 やや厚手ながらも、肌触りは軽やかでふんわりしています。
身長153cm / Mサイズ
裾を内側に織り込んだり、ボトムスにインしたりしても、シルエットはすっきり◎
フロントはフルボタン仕様なので、カーディガンのように羽織って着こなすのもありですよ。
アームウォーマー合わせで秋冬まで活躍！
温かい時期は1枚でさらりと着るだけでおしゃれに決まる「リブポロカーディガン／半袖」。
少し涼しくなってきたら、アームウォーマーをプラスするのもおすすめです。
ユニクロから9月中旬に発売予定の「フレヤーンニットアームウォーマー」（税込1500円）は、同じようなニット素材で仕上げられていて、まるでセットアイテムのように着こなせます。
「リブポロカーディガン／半袖」を32 BEIGEや55 GREENで選ぶなら、「フレヤーンニットアームウォーマー」は32 BEIGEや57 OLIVEを合わせて、色味をそろえるのも素敵◎
秋冬小物を取り入れて、季節感のあるコーディネートを楽しんでみてくださいね。
リブポロカーディガン/半袖