GANG PARADE、10月アニメ『デブとラブと過ちと！』OPテーマ収録のニューシングル決定
GANG PARADEが、12月17日（水）にメジャー8枚目となるニューシングルをリリースする。
本作シングルは、10月より放送開始となるアニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマに抜擢された最新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」を含む全3曲入り予定。初回生産限定盤には8月21日に開催されたバンドスタイルワンマンライブ＜THE GANG PARADE RISES Z＞の模様と、そのメイキング映像を収録したBlu-rayが付属する。
GANG PARADEは本日31日横浜赤レンガ倉庫にて開催された、ぴあ主催ワンマン＜狂遊＞にて新衣装をお披露目した。こちらはイラストレーター／アニメーターのすしおによってデザインされた、GANG PARADE結成10周年イヤーを記念した特別仕様。各メンバーにゆかりあるモチーフやこれまでの軌跡が盛り込まれた一着となっている。
■Major 8th Single「タイトル未定」
2025年12月17日(水)発売
商品予約＆配信リンク：https://gangparade.lnk.to/8thSG
品番：初回生産限定盤：WPZL-32261〜2 / 通常盤：WPCL-13726
価格：初回生産限定盤(CD＋BD)：\9,900(税込) / 通常盤(CDのみ)：\1,300(税込)
収録内容：
※初回生産限定盤および通常盤：共通
「Happy Yummy Lucky Yummy」 ※2025/10/6から放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌
他、合計3曲収録予定
初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容
・「THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21」ライブ映像
・「THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21」メイキング映像
＜タイアップ＞
「Happy Yummy Lucky Yummy 」
2025/10/6〜放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌 https://s.mxtv.jp/anime/debulove/
■ライブ情報
＜FANCLUB ASOVIVA 2025 〜ONCE MORE PARADE TOUR〜＞
2025年9月23日(火・祝) 梅田シャングリラ
OPEN/START 14:00/15:00
2025年10月4日(土) 岐阜CLUB ROOTS
OPEN/START 14:00/15:00
2025年10月13日(月・祝) 横浜ベイホール
OPEN/START 14:00/15:00
チケット詳細
https://gangparade.jp/news/detail/914
[問] GANG PARADE公式アドレス gangparade.staff@gmail.com
＜チケット料金＞
『通常チケット』スタンディング \10,000(税込)
・全て電子チケットになります。
・ツアーお土産付きになります。
・入場時、動画撮影可能なお出迎え。
※未就学児童入場不可
関連リンク
Official Site：https://gangparade.jp/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/GANG_PARADE
YouTube：https://www.youtube.com/@gangparade/channels
TikTok：https://www.tiktok.com/@gang_parade