紫 今が、8月27日(水)にリリースした新曲「八月の花火」のミュージックビデオを公開した。

「八月の花火」は夏の終わりの切なさを描いたバラード作品だ。公開されたミュージックビデオは前作「ウワサのあの子」の続編が描かれ、同じく平松想乃・渡辺色がダブル主演を飾り、杉山弘樹が監督を務めた。浴衣姿の2人を描く夏物語を「ウワサのあの子」とも合わせて楽しめる作品となっている。

一方で、紫 今は8月20日(水)には崎山蒼志・Mega Shinnosukeとともにコラボでの新曲「人生ゲーム」をリリース。29日(金)には崎山蒼志の実家で撮影されたMVも公開された。さらに、明日9月1日(月)に配信リリースされるILLITの新曲「時よ止まれ」にも作詞提供をしている。

紫 今は今秋、11月6日(木)にはワンマンライブ＜Backrooms Parade＞を東京・代官山SPACE ODDにて開催する。こちらはローソン先行でのチケット先行受付がスタート。

＜Backrooms Parade＞

2025年11月6日(木)代官山 SPACE ODD

開場:18:30/開演:19:00

スタンディング ￥4,800(税込)

ローソン先行

受付： 2025/9/8(月)23:59 まで

https://l-tike.com/mulasaki-ima/