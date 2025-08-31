ももクロが約3年ぶりに開催した夏ライブ＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞より「天手力男」のライブ映像が公開された。

「天手力男」は、2011年に発売された1stアルバム『バトル アンド ロマンス』に収録された楽曲で、夏ライブ前に行った投票企画「夏のライブで聴きたい！ももクロ定番夏ソング総選挙」にて1位になった楽曲。2018年に東京ドームで開催された＜ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢- 10年丸わかりDay 〜120曲を1日で聴かせます!〜＞のメドレーでの披露以来、7年ぶりのライブパフォーマンスとなった。

今回公開された映像は、8月2日(土)・3日(日)の2日間にわたり横浜スタジアムで開催された＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞のDAY2でのパフォーマンス映像だ。横浜スタジアムのビジョン上での太鼓ドラマーのヒダノ修一と一彩による太鼓パフォーマンスからダウンタウンももクロバンド（バックバンド）の生演奏による「overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜」を含んだ壮大な映像となっており、2014年に開催された＜ももクロ夏のバカ騒ぎ2014 日産スタジアム大会〜桃神祭〜＞を想起させる演出でモノノフ（ももクロファン総称）を賑わせた。4色の帯状のベールを纏った巫女風衣装に身を包んだメンバーが、お祭り男たちと一緒にライブに勢いをもたらす力強いパフォーマンスを繰り広げている。

本ライブは、映像化が決定している。商品には、DAY1・DAY2両日の公演が収録され、また、映像特典として本ライブの裏側を映したここでしか観ることのできないメイキング映像が収録される予定だ。Blu-ray商品は、「Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)」を採用しており、リアルで没入感あふれる音楽体験を味わうことができる。また、Blu-ray & DVDの封入特典として、初回製造分のみにスマホやTVで簡単に観ることができる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードが封入される。

LIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』 2026年3月4日（水）発売

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/



［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税抜価格：￥12,727）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch



［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税抜価格：￥12,727）

音声：リニアPCM 2ch



＜映像特典＞

メイキング映像（仮）



＜封入特典＞

「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ



■セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. Re:volution

2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3. ワニとシャンプー

4. CONTRADICTION

5. BIONIC CHERRY

6. Acceleration

7. ココ☆ナツ

8. ROCK THE BOAT

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. stay gold

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. 孤独の中で鳴るBeatっ！

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Hanabi

15. BLAST！

16. GODSPEED

17. ツヨクツヨク

18. Event Horizon

19. Re:Story

＜ENCORE＞

20. 天手力男

21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22. コノウタ

23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜



【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. 天手力男

2. ロードショー

3. ワニとシャンプー

4. 泣いてもいいんだよ

5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6. Nightmare Before Catharsis

7. ココ☆ナツ

8. 堂々平和宣言

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. Re:volution

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. Chai Maxx

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Re:Story

15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16. BLAST！

17. On Your Mark

18. ツヨクツヨク

19. Acceleration

20. Hanabi



ENCORE

21. Event Horizon

22. レナセールセレナーデ

23. 愛を継ぐもの

24. キミノアト

