■＜PSYCHIC FES 2025＞

公演日：2025年11月15日（土）

会場：Zepp Shinjuku (TOKYO) / 新宿LOFT / LOFT BAR / 新宿MARZ / 新宿Marble / 他

各会場OPEN 11:00 / START 12:00

料金：前売チケット \7,300(税込/D別) スタンディング

主催：FWWW. / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION

企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION

出演アーティスト：

PK shampoo / ART-SCHOOL / 171 / 思い出野郎Aチーム / KING BROTHERS / クリトリック・リス / 小林私 / サニーデイ・サービス / 挫・人間 / さよならポエジー / ザ・シスターズハイ / 時速 36km / ジュウ / SuU / 多次元制御機構よだか / w.o.d. / THIS IS JAPAN / TENDOUJI /トップシークレットマン / Hue’s / the bercedes menz / ポップしなないで / 眉村ちあき / モーモールルギャバン / 山田亮一とアフターソウル / 浪漫革命 / 忘れらんねえよ / and more（五十音順）

詳細：https://pkshampoo.jp/psychicfes/

◆チケット4次先行予約

オフィシャル4次先行予約受付：〜9月7日（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/psychicfes-2025/