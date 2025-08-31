PK shampoo、東京・新宿歌舞伎町開催＜PSYCHIC FES 2025＞第3弾出演アーティスト8組を発表
PK shampooが、11月15日に開催する主催サーキットフェス＜PSYCHIC FES 2025＞の第3弾出演アーティストを発表した。
本発表は、本日に東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)で開催された全国ツアー＜PK shampoo tour 2025 -Login to PK shampoo-＞のツアーファイナル公演にてアナウンスされた。今回追加発表されたのは、ART-SCHOOL / 小林私 / ジュウ / SuU / w.o.d. / THIS IS JAPAN / ポップしなないで / Hue’sの8組だ。
＜PSYCHIC FES＞は、ライブシーンを盛り上げようとPK shampoo・ヤマトパンクスに縁の深いアーティストに声を掛け実現しているサーキットフェス。2023年11月＜PSYCHIC FES 2023＞を東京・新宿歌舞伎町一帯ライブハウスにて初開催し、総勢28組のアーティストが出演、大成功を収めた。2024年8月＜PSYCHIC FES 2024＞を大阪・心斎橋一帯ライブハウスにて開催、前回規模を超える総勢44組のアーティストが集結した。
チケットは只今オフィシャルにて4次先行予約受付中だ。
■＜PSYCHIC FES 2025＞
公演日：2025年11月15日（土）
会場：Zepp Shinjuku (TOKYO) / 新宿LOFT / LOFT BAR / 新宿MARZ / 新宿Marble / 他
各会場OPEN 11:00 / START 12:00
料金：前売チケット \7,300(税込/D別) スタンディング
主催：FWWW. / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION
企画制作：日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION
出演アーティスト：
PK shampoo / ART-SCHOOL / 171 / 思い出野郎Aチーム / KING BROTHERS / クリトリック・リス / 小林私 / サニーデイ・サービス / 挫・人間 / さよならポエジー / ザ・シスターズハイ / 時速 36km / ジュウ / SuU / 多次元制御機構よだか / w.o.d. / THIS IS JAPAN / TENDOUJI /トップシークレットマン / Hue’s / the bercedes menz / ポップしなないで / 眉村ちあき / モーモールルギャバン / 山田亮一とアフターソウル / 浪漫革命 / 忘れらんねえよ / and more（五十音順）
詳細：https://pkshampoo.jp/psychicfes/
◆チケット4次先行予約
オフィシャル4次先行予約受付：〜9月7日（日）23:59
URL：https://w.pia.jp/t/psychicfes-2025/
関連リンク
◆PK shampoo オフィシャルサイト
◆PK shampoo オフィシャルX
◆PK shampoo オフィシャルInstagram
◆PK shampoo オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PK shampoo オフィシャルTikTok