女優の江口のりこ（45）が31日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に出演。“クセ強”なきょうだいについて語った。

30代前半のころ、兵庫県内にある実家を引き払うことになり、「4歳上の一番上の兄はいわゆるヤンキー、めっちゃヤンチャだったんですけど。ひとりで実家に行って、ミカン箱ぐらいの段ボールの中に家族のアルバムを自分なりにピックアップして持って帰ってきたって言うんですよ」と回想した。

その段ボール箱は母が預かっていたというが、母が転居するタイミングで江口が預かることになり、見ることもなく車のトランクへ。約1年前、番宣で出演するバラエティー番組のスタッフから幼少期の写真を求められ、ついに箱を開封。中には、写真や兄が節目にプレゼントされたであろう品などが出てきて、「これはお兄ちゃんの宝箱なんだな」と感じたという。

さらに怪しげな封筒も見つかった。「見た感じ札束入ってるんです。300万ぐらいの厚さ。これ何かな…と思って開けてみた」という。果たしてその中身は「兄が10代の頃に所属してた暴走族のステッカーやったんです。南戯鎖会（なぎさかい）って言うんですけどね」と明かし、安住は大笑い。「なんやこれ！と思って。思い出の写真を車に乗せて走るのはいいけど、ステッカー乗せときたくない…これは兄だけの思い出ですから」とぼやいて、笑わせた。

兄、兄、双子の姉、江口、妹の6人きょうだい。双子の姉は一卵性で顔はそっくりという。海外に住み、「手先が器用で料理もじょうず」という姉との見た目の見分け方について、「姉は結構タトゥーが入ってるんでね。それで分かると思います。手とかに何か入ってたら、それは姉だと思ってください」とアドバイスした。

安住アナは「タトゥー入ってるんですか、お姉さま!?あら〜！聞けば聞くほど、江口きょうだい面白いですねえ！南戯鎖会に、タトゥー」と興味津々だった。