ME:I、アリーナツアー追加公演を12月に開催決定
ME:Iが、本日31日に最終公演を迎えたアリーナツアー＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”＞の追加公演を開催することを発表した。
本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして開催され、7月26日(土)の長野公演を皮切りに全国6都市（長野・北海道・愛知・神 奈川・兵庫・広島）13公演を完走。本日、公演の最後に追加公演の開催がサプライズ告知され、会場から歓声があがった。
追加公演の公演タイトルは＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO＞で、12月13日(土)、14日(日)に東京・有明アリーナで開催される。チケットの最速先行受付は9月3日(水)12:00から開始予定だ。詳細は特設サイトにて。
©LAPONE GIRLS
＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO＞
会場：[東京・有明アリーナ
2025/12/13(土) 開場17:00 / 開演18:00
2025/12/14(日) 開場15:00 / 開演16:00
特設サイト： https://me-i.jp/feature/this_is_mei_2025_encore
■チケット先行スケジュール
ME:I OFFICIAL FANCLUB 最速先行
受付期間：9/3(水)12:00 ~ 9/16(火)23:59
当落発表：9/25(木)20:00
入金期間：9/25(木)20:00 ~ 9/29(月)23:59
[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方
[同行者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方
※同行者指定有り。2枚以上申込の場合、電子チケットは《申込者・同行者のスマートフォン》にそれぞれ発券されます。
ME:I OFFICIAL FANCLUB 会員先行]
受付期間：9/17(水)12:00 ~ 9/30(火)23:59
当落発表：10/8(水)20:00
入金期間：10/8(水)20:00 ~ 10/13(月)23:59
[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUBにご入会されている方（コース不問）
[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能
※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。
ME:I Mail会員先行]
受付期間：10/1(水)12:00 ~ 10/13(月)23:59
当落発表：10/21(火)20:00
入金期間：10/21(火)20:00 ~ 10/26(日)23:59
[申込者] ME:I Mailにご入会されている方（コース不問）
[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能
※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。
〈チケット料金〉
指定席 12,100円（税込）
着席指定席12,100円（税込）
※小さなお子様、ご年配のお客様、ファミリー、その他ライブを着席してご覧になりたいという皆様の為にご用意させていただ く、「着席指定」でのお席です。こちらのお席では公演中は立ち上がってのご鑑賞は出来ません。
[注意事項]
・別途プレイガイド手数料が発生いたします。
・3歳以上有料、3歳未満入場不可
・お1人様1公演につき4枚まで申込み可能
1stアルバム『WHO I AM』
2025年9月3日リリース
◾︎初回限定盤A（CD+DVD）
価格：￥4,000(税抜) / ￥4,400(税込)
CD：1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)
DVD：“WHO I AM” Jacket Shooting Behind
[初回プレス限定封入特典]
1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚
2.トレーディングカード 1枚(初回限定盤A ver.9種類から1枚ランダム封入) 3.ポラロイド風トレーディングカード 1枚(初回限定盤A ver.9種類から1枚ランダム封入) 4ブックマーク(全1種封入)
◾︎初回限定盤B（CD+DVD）
価格：￥3,500(税抜) / ￥3,850(税込)
CD：1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)
DVD：“THIS IS ME:I” Recording Behind
[初回プレス限定封入特典]
1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚
2.トレーディングカード 1枚(初回限定盤B ver.9種類から1枚ランダム封入) 3.ユニットセルカトレーディングカード 1枚(初回限定盤B ver.10種類から1枚ランダム封入) 4ポストカード 1枚(初回限定盤B ver.9種類から1枚ランダム封入)
◾︎通常盤（CD）
価格：￥3,000(税抜) / ￥3,300(税込)
CD：1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)
[初回プレス限定封入特典]
1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚
2.トレーディングカード 1枚(通常盤 ver.9種類から1枚ランダム封入) 3ダイカットステッカーセット(全3種類)
◾︎FC限定盤（CD）※ファンクラブ会員のみ購入可能
価格：￥3,500(税抜) / ￥3,850(税込)
CD：1.THIS IS ME:I/2.Royal Energy/3.キラキラ/4.Fan Letter 5.Summer Magic/6.Click/7.Hi-Five/8.Sweetie 9.MUSE/10.Ready Go/11.Million Stars (English Ver.)
[初回プレス限定封入特典]
1.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚
2.トレーディングカード 1枚(FC限定盤 ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入) 3ソロポスター(FC限定盤 ver. ソロジャケットと同メンバーのソロポスター1枚を封入)
※いずれもCOCORO・TSUZUMIは不参加