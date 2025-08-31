＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO＞

会場：[東京・有明アリーナ

2025/12/13(土) 開場17:00 / 開演18:00

2025/12/14(日) 開場15:00 / 開演16:00

特設サイト： https://me-i.jp/feature/this_is_mei_2025_encore

■チケット先行スケジュール

ME:I OFFICIAL FANCLUB 最速先行

受付期間：9/3(水)12:00 ~ 9/16(火)23:59

当落発表：9/25(木)20:00

入金期間：9/25(木)20:00 ~ 9/29(月)23:59

[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方

[同行者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方

※同行者指定有り。2枚以上申込の場合、電子チケットは《申込者・同行者のスマートフォン》にそれぞれ発券されます。

ME:I OFFICIAL FANCLUB 会員先行]

受付期間：9/17(水)12:00 ~ 9/30(火)23:59

当落発表：10/8(水)20:00

入金期間：10/8(水)20:00 ~ 10/13(月)23:59

[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUBにご入会されている方（コース不問）

[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能

※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。

ME:I Mail会員先行]

受付期間：10/1(水)12:00 ~ 10/13(月)23:59

当落発表：10/21(火)20:00

入金期間：10/21(火)20:00 ~ 10/26(日)23:59

[申込者] ME:I Mailにご入会されている方（コース不問）

[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能

※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。

〈チケット料金〉

指定席 12,100円（税込）

着席指定席12,100円（税込）

※小さなお子様、ご年配のお客様、ファミリー、その他ライブを着席してご覧になりたいという皆様の為にご用意させていただ く、「着席指定」でのお席です。こちらのお席では公演中は立ち上がってのご鑑賞は出来ません。

[注意事項]

・別途プレイガイド手数料が発生いたします。

・3歳以上有料、3歳未満入場不可

・お1人様1公演につき4枚まで申込み可能