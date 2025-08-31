「シャッフルアイランド」毎日水着ならではの事件明かす「ヌーブラなくして…」
【モデルプレス＝2025/08/31】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」のイベント「シャッフルアイランド Night supported by Tinder®」が31日、都内にて開催され、参加メンバー16人が集結。旅中の事件や裏話を明かした。
【写真】“圧倒的肉体美を誇る美男美女の恋リア”参加メンバー
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。
番組内でカップル成立したペアにとって、初の公の場となった本イベント。Season3からリベンジ枠で参加したプロボディビルダーの真子心太朗（しんたろう）は7泊8日の撮影中の筋トレ事情を聞かれ、「3で器具が必要だと学んだので自重でできるチューブとかやったり」とプロボディビルダーならではのストイックな一面を披露。パーソナルトレーナーの板山世界（せかい）と坂川裕大（ゆうた）は2人でヴィラの木や、部屋にある椅子を使ってトレーニングをしていたと振り返った。
水着を毎日のように着る上で苦労もあったようで、シンガーソングライターのsae（さえ）は「旅中にヌーブラをなくしたんです。かほちゃんに借りたらデカすぎて…」と立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガール「K-1 GIRLS 2025」の波北かほとのエピソードを赤裸々に告白。女子部屋でのヌーブラ事情のぶっちゃけトークが盛り上がり、「ヴィラのそこら中に転がっていた」「らるむちゃん（藤川らるむ）がいっぱい持っていた」「壁に引っ付けていた」と次々飛び出す発言に笑いが巻き起こった。
また、配信を受けての反響をメンバーたちも大いに実感しているようで、オーディション「timelesz project」にも参加した川村歩士（あゆと）は、「あだ名とかもなかったんですけど“ハンモックニキ”とか“食パンニキ”とか…」と独特なあだ名がたくさんつけられたと告白。
大学生でモデルの早川大輔（だいすけ）と成立した、ダンサーでグラビアアイドルの神山みれいは、だいすけが犬系男子と話題になったことから「甘えられる系男子からのDMが増えました（笑）」とファン層が拡大したと話していた。
MCは松井ケムリ（令和ロマン）、午前0時のプリンセスから大内アイミ、 JESSICA、聖秋流が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「シャッフルアイランド」旅行中の事件とは
【Not Sponsored 記事】