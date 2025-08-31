HIKAKIN、娘がYouTubeに出演 親子動画に「すっかりパパの顔」「すごく協力的」と反響
【モデルプレス＝2025/08/31】YouTuberのHIKAKINが8月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。娘がYouTubeに登場した。
HIKAKINは「ヒカキンの1歳娘、ついにデビュー」と題した動画を公開。娘とUUUMのオフィスに訪れる様子を披露した。
動画冒頭では、娘を抱っこして登場。オフィスでは、娘と手を繋ぎながら、会議室や社長室、スタッフルームなどあらゆる部屋を散策し、仲睦まじい親子の様子を見せていた。
昼食には、アンパンマンの可愛らしいおにぎりが印象的な妻手作りのお弁当を食べる場面も。HIKAKINは、食材を調理バサミで小さく刻み、娘に食べさせる父親らしい姿も披露していた。
この投稿に視聴者からは、「すっかりパパの顔」「ほっこりする」「すごく協力的」「癒し動画ありがとうございます」と反響が寄せられている。
HIKAKINは2024年元日、30代の一般女性との結婚を発表。同年8月1日には第1子女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
