◇エキシビションマッチ KOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜（2025年8月31日 バンテリンD）

マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBE CHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが、名古屋市のバンテリンドームで行われ、KOBE CHIBENが8―0で快勝。

イチロー氏は「1番・投手」で先発し、111球を投げてわずか1安打、毎回の14三振を奪う快投で2年ぶり3度目の完封勝利を挙げた。

試合後の囲み取材では、「日本の野球の独自な形」について言及。自身が肌で感じている大リーグの現状などを語った。

例えば大リーグでは、23年からベースが15インチ（約38・1センチ）四方から18インチ（約45・7センチ）に四方に大きくなった。

「MLBはベースを大きくしたので、塁間の距離が変わっちゃったんです。あんなことがあっていいのだろうか。触っちゃいけないところに触り始めているんで、いろいろ。（日本の野球が）それを追いかけるのはどうかな、と思います」

そう具体例を挙げた上で「人と人の熱量みたいなのを感じづらくなってきている」と訴えた。

例えば自身の打撃を終えた選手がベンチに戻ってきた時に、「（目の前の）試合じゃなく（データ分析のための）ipadを見ている姿を野球ファンは見たくない、本当は。そういうことも追いかけてほしくない」と続けた。

さらにはリプレー検証の際の選手の「行動」についても触れた。

大リーグでは仮に審判に「アウト」とコールされても、チャレンジによるリプレー検証を待っている間はグラウンドにとどまる選手が多いという。

これについてもイチロー氏は「野球をリスペクトしているとは言えない。みんなそうですけどね、今。審判はアウトと言っている。いったん（ダグアウトに）帰れよと。（判定を）待って、またダグアウトから出てくればいい。全く敬意がない行為と言えるでしょうね」とした。

イチロー氏が現役時代にマーリンズに在籍していた際は、審判への敬意を示すために同様のケースでは「ダグアウトに帰ろう」と働きかけたことがあったという。

「でも、それもなかなか続くものではなくて。大きな流れに飲まれる。個人としても組織としても多いので、それが。そこは（日本球界には大事にしてほしいな、と凄く思います」と力説した。