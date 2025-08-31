ME:I・TSUZUMI（海老原鼓）電撃復帰で感謝伝える「戻ってこれて本当に幸せ」アリーナツアー追加公演も決定【セットリスト】
【モデルプレス＝2025/08/31】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が8月31日、広島グリーンアリーナにて初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』のファイナル公演を開催。2024年8月から休養していたTSUZUMIが復帰し、12月からは追加公演が行われることを発表した。
【写真】TSUZUMI（海老原鼓）、活動復帰で公開された最新アー写
ME:I初のアリーナツアーは7月26日から約1カ月をかけて長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫を巡り、広島グリーンアリーナにてツアーファイナルを迎えた。緊張感と期待感が入り混じる中、ステージ中央に8人のシルエットが浮かび上がり堂々とポージングを決める姿に会場中が釘付けに。デビュー曲「Click」で幕が開けると、「想像以上（ME:I Ver.）」「Million Stars」と序盤から激しいダンスナンバーで会場のボルテージを高めていった。
今回のツアーでは、これまでリリースした楽曲の数々をライブならではのアレンジやセットで披露したほか、9月3日発売の1ST ALBUM『WHO I AM』から新曲5曲もパフォーマンス。オーディション時代の楽曲も今のME:Iならではのステージで会場を魅了した。
終盤、アルバムタイトル曲「THIS IS ME:I」の冒頭でスポットライトに照らされながらステージへ向かう誰かの背中がモニターに映し出されると会場にはどよめきが。ペンライトがオレンジ色に染まり、振り向いた瞬間、2024年から活動休止していたTSUZUMIの姿が映し出されると、サプライズに割れんばかりの歓声が沸き起こった。鳴りやまない歓声の中、9人で「THIS IS ME:I」を披露。芯のあるまっすぐなTSUZUMIの歌声が会場に響き渡った。
本編終了後にはTSUZUMIの名前を呼ぶ声が各所からあがり、再びME:Iメンバーが登場しアンコールへ。『LEAP HIGH！〜明日へ、めいっぱい〜（ME:I Ver.）』でメンバーがYOU:MEの近くへ行き、元気いっぱいに手を振った。「私に久しぶりに声聞かせてください！」とTSUZUMIが煽ると会場全員でサビを歌い盛り上がり。ME:IメンバーがYOU:ME（ファンダム名）を想う率直な気持ちを綴った「Fan Letter」では、どんな時でも支えてくれるYOU:MEへの感謝やこれからも共に歩んでいきたいという思いを込めて歌いあげ、思わず涙を流すメンバーの姿もあった。
最後の挨拶でTSUZUMIは「メンバーの頑張ってる姿をみて頑張れたり、 YOU:ME の皆さんのおかげでここまで頑張ってこれて、今日ここに立つことができて、戻ってこれて本当に幸せだなと思いました！」と元気な笑顔でコメント。メンバーもそれぞれツアーを振り返り、大変なことも多かったと正直に話しつつもYOU:MEへの感謝や共に走り抜けたメンバーへの思いを語った。
KEIKOは用意してきた手紙で思いを伝え「全員に大きな幸せが降り注ぎますように！そしてみんなの未来が明るくありますように！すべての都市で出会った YOU:ME に感謝しています！本当にありがとう！」と締めくくった。TSUZUMI復帰の知らせを受け、XではTSUZUMIの名前や「つづおかえり」など関連ワードがトレンド1位に入り、活動再開を祝う声が多数寄せられている。
また公演の最後にはサプライズで追加公演が発表され、『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』として12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催されることが明らかとなった。（modelpress編集部）
M1. Click EDM Arrange Ver.
M2. 想像以上 （ME:I Ver.） EDM Arrange Ver.
M3. Million Stars
M4. Summer Magic
M5. Ready Go
M6. MUSE
M7. Affogato
M8. Tomorrow SUMMER Ver.
M9. Hi Five Punk Arrange Ver.
M10. キラキラ
M11. Sugar Bomb Jazz Arrange Ver.
M12. FLY UP SO HIGH VOCAL UNIT Ver. -- （MIU, MOMONA, SHIZUKU, AYANE）
M13. 小悪魔 （Baddie） x TOXIC RAP UNIT Ver. -- (KEIKO, KOKONA, RINON,
M14. Royal Energy Extended Ver.
M15. CHOPPY CHOPPY （ME:I Ver.）Rock Arrange Ver.
M16. Cookie Party Rock Arrange Ver.
M17. THIS IS ME:I
M18. LEAP HIGH! 〜 明日へ、めいっぱい 〜 (ME:I Ver）
M19. Fan Letter
M20. &ME（YOU:ME Ver）
【Not Sponsored 記事】
◆TSUZUMI、電撃復帰にファンどよめき
◆セットリスト
