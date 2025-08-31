◇セ・リーグ DeNA−中日（2025年8月31日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。7回の打席で代打が送られ、7回4安打無失点、9奪三振でマウンドを降りた。

前回17日の対戦では先発の松葉を含めた左打者9人と対峙（たいじ）した藤浪。この日もロドリゲスが唯一の右打者で、左打者8人との対戦となった。3回まではストライク先行のパーフェクト投球を披露した。

初安打を許した4回に、左打者・上林に対してカットボールで死球を与えた。一打同点のピンチを招いたが、後続を打ち取った。5回、6回、7回も得点圏にランナーを背負ったものの、決定打を許さない貫録の投球を見せた。

藤浪は移籍後初登板となった17日の中日戦で5回1失点、5奪三振と好投。最速は156キロをマークした。勝利投手の権利を得て降板したが、その直後に救援陣が同点に追いつかれ、NPB復帰後初勝利はお預けとなっていた。

ローテーションの関係で21日に出場選手登録を抹消され、24日のイースタン・リーグのロッテ戦で調整登板。5回1/3、94球を投げて8安打4失点だった。

▼藤浪 今日は粘りのピッチングができて良かったです。ピンチも多かったですが、そういった場面を抑えることがやりがいでもあるので、楽しみながら投球することができました。チームが勝てることが一番なので、このまま勝てるように祈ってます。