冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。上品でシンプルなノースリワンピには適度なアクセントがあるカーデを合わせると地味に陥らず美人ムードを醸せます♪

ノースリワンピにはアクセントのあるカーディガンが最適！さわやか色のワンピに深色をぶつけて鮮度アップ

出典: 美人百花.com

燦然ときらめく金ボタンが好アクセント。1枚で着ると涼感が際立つ淡いブルーのワンピには、深みのあるブラウンのカーデとスカーフを添えて秋の表情に。

カーディガン￥20,900/ランバン オン ブルー スカーフ付きワンピース￥18,150/Swingle(Swingle 有楽町マルイ店) イヤリング￥121,000/ヴァンドーム青山(ヴァンドーム青山本店) バッグ￥36,300/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) 靴￥9,200/Olu.

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部