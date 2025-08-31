つんこが、8月26日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

音楽プロジェクト『D4DJ』で声優を務め、DJやコスプレイヤーとしても活躍するつんこが「FLASH」に登場。艶っぽいランジェリーカットなど大人の色香があふれるグラビアを披露している。

インタビューでは、コスプレイヤーとして活動する中で、意識していることについて語っている。

つんこ プロフィール

T162・B88W62H89。

学生時代からコスプレイヤーとして活動後、2019年に音楽プロジェクト『D4DJ』に登場する燐舞曲の「三宅葵依」役で声優デビュー。俳優、DJ、モデル、コスプレイヤーとしても活動。公式YouTubeチャンネル「人生詰んだを信じろチャンネル」で動画を投稿中。そのほか最新情報は、公式X（@tsunko_p）、公式Instagram（@tsunko_p）をチェック。

