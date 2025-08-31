【無印良品のキャミワンピ】が優秀！「乾くのはやい」「シワになりにくい」って！

大人コーデにマッチするだけでなく、お手入れが楽にできるワンピースがあれば、気兼ねなく使えそう。【無印良品】の「キャミワンピ」は、扱いやすい素材なうえに着まわししやすいシンプルデザイン。一着持っていると、デイリーコーデの強い味方になるかも。

インナー次第でさまざまな着こなしを楽しめる

【無印良品】「シワになりにくいブロードキャミソールワンピース」\4,990（税込）

@marin_vvvさんが「お洗濯したら乾くのもはやいし、シワになりにくいのとっても嬉しい」と絶賛するキャミワンピ。体型を拾いにくいフレアシルエットと、インナーとのレイヤードを楽しめるキャミデザインで、大人コーデで活躍しそう。ポケット付きも嬉しいポイント。

着まわし幅が広くヘビロテできそう

シンプルな黒のキャミワンピは、ワンピースの上からオーバーサイズのトップスを重ねれば、スカートのようにもアレンジ可能。カジュアルなスウェットシャツやシャツと組み合わせれば、リラックス感がありながら今っぽいレイヤードスタイルが完成。デイリーから旅行まで使えそうな優秀ワンピです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M