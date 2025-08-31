人気アイドルグループ「ME:I（みーあい）」のメンバー「TSUZUMI」（海老原鼓）が、31日のライブイベントから活動復帰することが「電撃」発表された。所属事務所「LAPONE GIRLS」が、同日に公式サイトなどで発表した。TSUZUMIは2024年8月に「適応障害」と診断され、約1年間活動休止していた。



【写真】電撃復帰の「TSUZUMI」

公式サイトでは「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"】 への出演をもって活動を再開させていただきます」と、ライブ当日に「電撃」復帰を発表。「TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、TSUZUMIおよびME:Iへのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と記した。



「ME:I」は11人組グループだが、TSUZUMIが2024年8月に適応障害と診断され約1年間活動休止。また2025年3月からはメンバーの「COCORO」（加藤心）も体調不良により活動休止中で、半年近く9人での活動をしていた。



このうれしい知らせに、ファンも大喜び。復帰報告が「ME:I」の公式X（旧ツイッター）でも発表されると、コメント欄では「休む選択をしてくれて、戻ってくる選択をしてくれて本当にありがとう！！」「無理せずに徐々に色んな鼓を見せてほしいな！！」「待って！！やばい！！サイコー！！」と喜びの声が多く寄せられていた。



「ME:I」は、人気サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で勝ち残った11人組のガールズグループ。メンバーはCOCORO（加藤心）、MIU（櫻井美羽）、MOMONA（笠原桃奈）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、AYANE（高見文寧）、KEIKO（清水恵子）、KOKONA（佐々木心菜）、RINON（村上璃杏）、SUZU（山本すず）、TSUZUMI（海老原鼓）。2024年には映画「モアナと伝説の海2」の日本版エンドソングアーティストに選ばれた。



（よろず～ニュース編集部）