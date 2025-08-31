海外で活躍するイケメンサッカー選手と美人ダンサーが見事カップル成立。2人のキスに“ゆきぽよ”こと木村有希が「結婚式みたい〜！」と歓声を上げた。

【映像】イケメンサッカー選手と美人ダンサーのキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最終告白ではフィーナ（24歳／フラダンサー）の元を訪れたかつよし（26歳／サッカー選手）。「俺はあんまり一目惚れするタイプじゃないけど、今思うともう最初の時から結構好きだったんじゃないかって思ってる。遠距離になるって俺が話したじゃん？その時にフィーナちゃんが即答で『会いに行くよ』『何も問題ないよ』って笑顔で言ってくれたじゃん。めちゃくちゃ嬉しくて、この子とならうまくやっていけそうだなって心の底から思いました。これからもお願いします」と想いを伝え、告白した。

すると「お願いします」と笑顔で手を差し出すフィーナ。2人はすぐさまハグをしてキスをし、その姿にスタジオのゆきぽよは「もう結婚式みたい〜！」と歓声を上げた。そしてカップル成立のインタビューでは「旅行したいね」と笑い合いキスをする2人。ゆきぽよは「またチューして！止まらないチュー！」とツッコミを入れ、峯岸も「ラブラブじゃ〜ん！お幸せにね！」と祝福の言葉を贈った。