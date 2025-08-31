2025年9月の12星座占いです。仕事、人間関係、恋愛はどうなるのでしょうか。占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が占います。

2025年9月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。

【2025年9月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

プレッシャーが抜けて
ホッと一息つけそう

【2025年9月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

自分ファースト
マイペースで

【2025年9月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

軽やかに
どんどん流していく

【2025年9月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

再編成のタイミング
心地よい方向へ

【2025年9月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

マイペースのススメ
のんびりライフを

【2025年9月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

意志を明確に
自然に道が開けます

【2025年9月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

遊ぶように暮らしましょう
楽しく、ハッピーに！

【2025年9月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

なんでもあり
とりあえず、やってみて

【2025年9月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

ワーキングタイム
面倒見よく！

【2025年9月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

シャットダウン
自分に集中！

【2025年9月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

要領よく
上手に立ち回って

【2025年9月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

リセットモード
気分一新、スパートをかけて

占い師＆イラストレータープロフィール

占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。

イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)