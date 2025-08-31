【2025年9月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自分に集中！
・全体運
運気は悪くありませんが、ノイズが多過ぎるみたい。ネガティブなニュース、アクティブ過ぎる熱気などに引っ張られ、本来のあなたが進むべきルートから外れやすくなっています。意識を自分に向け、今やれることからやっていきましょう。気を散らさずに済む有効な方法としては、ルーティーンで動くことが一番。
ただし、毎日の日課にしてしまうと、せっかく高まっている発想力、創作意欲の邪魔になりますから、2日でワンセットのつもりで動いていくとよさそう。運動や勉強を1日さぼっても、翌日やればちゃんと継続されていきます。気分転換にいいのは、観光旅行。名前は知っているけれど行ったことがない、見たことがないものを確かめにいきましょう。
・社交運
即答を避けることで、コントロールしやすくなるでしょう。ずっといい人をやってきたあなただからこそ、ノーよりもイエスの方がずっと言いやすいのです。その結果、余計な話を受けるクセがついています。すぐには変えられませんが、少しずつ、自分ファーストでやっていかれるように意識を変えていくタイミングです。まず、「後で返事するね」と時間を稼いで。買い物は、まとめ買いで。迷ったら、今月は買った方が後悔しません。
・恋愛運
恋は、オープンマインドで。なんでも話すことで、親しさが増していきます。カップルは、パートナーにもう少しだけ意識を向けて。いるのが当たり前になっていそう。デートは、開放感あふれるスポットへ。
ラッキーポイント……パープル、リュックサック、エスニック料理、展望台
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
