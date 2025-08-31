【2025年9月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
上手に立ち回って
・全体運
煮え切らないムード。答えがなかなか出ない、一度決まった話にストップがかかるなど、モヤモヤすることが増えるでしょう。今月は、ガス抜きをしながらやっていくとよさそう。待ち時間という名の拘束を自由時間に変えてしまいましょう。勉強道具を持ち歩く、中抜けして散歩に行くなど、融通を効かせてみて。少し長めに相手に時間をあげて、一回離れてしまうのも手。秋分を過ぎると、運気に勢いが増してきます。
止まっていた話が一気に動き出すため、それまでに雑用を片づけておくとスムーズ。買い物も暑さが残るうちに秋アイテムを。オフは、夏のやり残しを楽しんで。混雑が消えて、楽しい思い出を作れそう。おしゃれは、秋カラーでシックに。
・社交運
派閥争いに巻き込まれそう。自由を愛するみずがめ座さんとしては、どこにも属したくない気分でしょう。でも、立場を曖昧にしていると、かえって面倒なことに。信頼できる上司、先輩にしたがって、存在を消してしまうのが一番。その上で、分け隔てなく平和に振舞っていけば、面倒を避けられるはず。プライベートでは、ハラを割って話せる相手が見つかりそう。何かで偶然一緒になったら、お茶や食事に誘ってみて。友達が増えることに。
・恋愛運
恋は、コミュニケーション不足が心配。分かっているはず、言わなくても大丈夫は、危険です。面倒でもイチイチ報告していくと、そこから話が進むことに。デートは、ミステリーツアーのようにエンタメ性を持たせて。
ラッキーポイント……ライトグレー、シルバーアクセサリー、デンタルフロス
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
