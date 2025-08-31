愛犬に日頃から感謝の気持ちを伝えたい！

日頃から自分に寄り添い、笑顔を与えてくれる愛犬に感謝の気持ちを伝えたいと思っている飼い主さんは多いでしょう。しかし、言葉が正確に伝わりづらいわんこたちに「ありがとう」と言っても、感謝の気持ちが伝わっているのかわからない……と思うことはありませんか。

犬は「ありがとう」という言葉の意味を正確に理解することは難しいですが、言葉を発した時の表情や声のトーン、前後の状況などからある程度、飼い主が発した言葉の意味を大まかに読み解くことができると言われています。

しかし、よりわかりやすく愛犬に感謝の気持ちを伝えるためには、「ありがとう」の言葉だけでなく、『愛犬が喜んでくれること』をして幸せな時間を提供することが効果的でしょう。

犬に『ありがとう』を伝える方法5選

では、どのような方法で「ありがとう」が伝わりやすくなるのでしょうか。心から感謝の気持ちを伝えるときに取り入れたい方法を5つご紹介します。

1.感謝を言葉にしながらマッサージ

愛犬に「ありがとう」と声をかけながらマッサージしてみるのはいかがでしょう。普段から行っているスキンシップではなく、ゆったりと十分に時間を確保し、愛犬が撫でられて気持ちよさそうな姿を見せる部分を重点的にマッサージしてあげます。

手のひらでクルクルと優しく円を描くように撫でたり、指の腹で同じくクルクルと優しくツボを押すように撫でると、愛犬に喜んでもらうことができるでしょう。

2.愛犬が好きな遊びに満足するまで付き合う

愛犬が好きな遊びに満足するまで付き合う、という方法も、実はわんこたちにとって特別に楽しく幸せな時間です。愛犬が「もう終わり」と疲れた様子を見せたり満足した様子を見せたりするまで、付き合ってあげると満足度が上がりますよ。

犬によって好きな遊びが違うので、愛犬が普段、どのような遊びに興味を示したり楽しんでいる様子を見せたりしているのか、日頃からよく観察しておきましょう。

3.遊びを通じて感謝の気持ちを伝える

遊びの中で「ありがとう」と感謝の気持ちを伝える方法もおすすめです。

例えば、レトリーブ遊び（ボールをとってくる遊び）では、ボールを取ってきてくれたことに対して「ありがとう」とたくさん褒めてあげましょう。

このように遊びの中で褒める（感謝を伝える）ことで、犬たちは幸せな気持ちと同時に自己肯定感や自信につながります。

4.愛犬が好きな食べ物やおやつを用意する

皆さんの愛犬はどのような食べ物やおやつが好きですか。犬にとって食事は、特に幸福感を覚える時間です。そのため、愛犬が喜ぶおやつや食べ物を用意してあげることで、感謝の気持ちを伝えることができます。

犬用おやつはもちろん、時々与える好きな食材（鶏のささみやサツマイモなどが人気）を加熱調理して与えたりすると、興奮気味に喜んでくれるでしょう。

5.愛犬が好きな場所に家族で連れていく

アクティブなワンちゃんなら、愛犬が好きな場所に連れていくことで感謝の気持ちを伝えることができます。

また、犬は大事な家族みんなと一緒に過ごすことに大きな幸せや安心感を覚える動物です。そのため、家族がいるならば、家族全員で一緒に行くとさらに喜んでくれるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬に感謝の気持ちを伝えるならば、愛犬が喜んでくれる体験やものを用意することが効果的です。紹介した方法を参考に、飼い主さんから見て愛犬が喜んでくれるような幸せ体験で感謝の気持ちを伝えましょう。