直接FKを沈めた下田。写真：鈴木颯太朗

写真拡大

　FC町田ゼルビアは８月31日、J１第28節で川崎フロンターレと敵地で対戦している。

　20分に先制を許すが、28分にナ・サンホの得点で追いつく。タイスコアで迎えた36分、試合をひっくり返す。

　ペナルティアークから少し離れた位置でのFK。キッカーは下田北斗。自慢の左足を振り抜くと、完璧なコースに飛んだボールがネットを揺らした。
 
　試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「芸術FK」「なんだよコレ完璧じゃんかよ」「またまた、下田のスーパーゴール！！」「さすがだなぁ〜」「やってる事はもうベッカムですわ！」「カッコ良すぎる」「落ち方が凄かった」といった声があがっている。

　一歩前に出た町田だが、45＋４分に失点。２−２で前半を終えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】下田北斗のエクセレントなFK弾

 