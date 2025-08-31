自慢の左足で叩き込む！ ゼルビア下田北斗の芸術的FK弾をファン称賛！「落ち方が凄かった」「なんだよコレ完璧じゃんかよ」
FC町田ゼルビアは８月31日、J１第28節で川崎フロンターレと敵地で対戦している。
20分に先制を許すが、28分にナ・サンホの得点で追いつく。タイスコアで迎えた36分、試合をひっくり返す。
ペナルティアークから少し離れた位置でのFK。キッカーは下田北斗。自慢の左足を振り抜くと、完璧なコースに飛んだボールがネットを揺らした。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「芸術FK」「なんだよコレ完璧じゃんかよ」「またまた、下田のスーパーゴール！！」「さすがだなぁ〜」「やってる事はもうベッカムですわ！」「カッコ良すぎる」「落ち方が凄かった」といった声があがっている。
一歩前に出た町田だが、45＋４分に失点。２−２で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】下田北斗のエクセレントなFK弾
