【2025年9月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
とりあえず、やってみて
・全体運
楽しみな運勢。選択肢が増えて、自由が利くようになるでしょう。最初のうちは周囲との兼ね合いもあるため、そこまでのびのびとはできないと思いますが、1回ワガママを通してみると、その後は、自分のために生きたいという思いが強まっていくはず。程よいタイミングを見計らって、有給や半休をもらってみましょう。やりたかったことがどんどん浮かんできて、時間がいくらあっても足らないかも。
9月は、外出メインで予定を組んでいくと充実します。やっぱり万博に行っておくかとか、ご無沙汰している友人に会いに行こうなど、心掛かりを消していきましょう。仕事は、コミュニケーションを強化して。マメに連絡を取り合うことで大進展。
・社交運
同じ目標を持つことで心が1つになるでしょう。言い換えれば、何もシェアできないなら、距離を置いた方がよいのです。自分にとって力になってくれる相手かどうかシビアに見分けて。職場の人間関係は、あなたから一歩踏み込んでいくと関係性が変わりそう。型通りのあいさつで済まさずに、名前を読んでみるとか、笑顔を大きく作る程度で十分です。「好かれている」「親しまれている」と相手に思ってもらえると、いい関係へ。
・恋愛運
恋は、絆が深まります。交際や結婚など、関係を進めるチャンスです。真剣な思いを伝えてみて。フリーの人は、婚活イベントや相談所を視野に入れてもよいかも。良縁を引き当てそう。出会いは、趣味の場に。
ラッキーポイント……カーキ、デジタルプリント、異性の友達、映画館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）なんでもあり
とりあえず、やってみて
・全体運
楽しみな運勢。選択肢が増えて、自由が利くようになるでしょう。最初のうちは周囲との兼ね合いもあるため、そこまでのびのびとはできないと思いますが、1回ワガママを通してみると、その後は、自分のために生きたいという思いが強まっていくはず。程よいタイミングを見計らって、有給や半休をもらってみましょう。やりたかったことがどんどん浮かんできて、時間がいくらあっても足らないかも。
・社交運
同じ目標を持つことで心が1つになるでしょう。言い換えれば、何もシェアできないなら、距離を置いた方がよいのです。自分にとって力になってくれる相手かどうかシビアに見分けて。職場の人間関係は、あなたから一歩踏み込んでいくと関係性が変わりそう。型通りのあいさつで済まさずに、名前を読んでみるとか、笑顔を大きく作る程度で十分です。「好かれている」「親しまれている」と相手に思ってもらえると、いい関係へ。
・恋愛運
恋は、絆が深まります。交際や結婚など、関係を進めるチャンスです。真剣な思いを伝えてみて。フリーの人は、婚活イベントや相談所を視野に入れてもよいかも。良縁を引き当てそう。出会いは、趣味の場に。
ラッキーポイント……カーキ、デジタルプリント、異性の友達、映画館
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)