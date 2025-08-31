名湯百選の中で行ってみたい「北海道の温泉」ランキング！ 2位「湯の川温泉」を抑えた1位は？
北海道には大自然に囲まれながらゆったりと浸れる温泉が点在し、その湯の心地よさに多くの観光客が魅了されます。湯の香りと静かな環境に包まれ、日常を忘れられる極上の体験を味わいたいものです。
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい北海道の温泉」ランキングを紹介します！
漁火を望む露天風呂が有名で、函館空港から近いので立ち寄りやすいのもポイント。年間130万人以上が宿泊する人気の温泉地です。
回答者からは「夜景も楽しめるところだから」（30代女性／大阪府）、「湯の川温泉は、海も近くて景色がきれいって聞くし、温泉街の雰囲気もほっこりしてそうで癒されそうだから」（20代女性／大阪府）、「両親が旅行で行ってよかったと言っていたため、行ってみたいと思った」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
昆布温泉やアンヌプリ温泉など、泉源の種類が豊富なのも特徴です。ニセコのロケーションを楽しみながら、秘湯を存分に味わえます。
回答コメントでは「外国人に人気と聞くので、その理由を身を持ってた感じたいから」（30代女性／埼玉県）、「他の観光も楽しめそう」（20代女性／広島県）、「すごく大自然を実感できそうで魅力に溢れている」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
