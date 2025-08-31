◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)

DeNA先発の藤浪晋太郎投手が7回無失点の好投でマウンドを降りました。

日本球界復帰後、1軍では2試合目の登板となった藤浪投手は序盤から中日打線を圧倒。味方打線から1回裏に1点の援護をもらうと、3回まで6奪三振で1人の走者も許さないパーフェクトピッチングを披露します。

4回には初ヒットを許し上林誠知選手には死球を与えましたが、無失点に抑えます。5回は先頭打者から2者連続でストレートのフォアボールを与えてピンチを招くも、2アウト2、3塁から岡林勇希選手をセカンドゴロに打ち取って前半5回を無失点としました。

6回も2つの三振を奪って無失点投球を続けた藤浪投手。7回は連打と送りバントで1アウト2、3塁と同点のピンチとなりますが、最後は再び岡林選手を内野ゴロに打ち取ってこの場面も切り抜けました。

藤浪投手はこの試合、7回102球を投げて被安打4、9奪三振、3四死球、無失点。7回裏の打席で代打を送られ、1点リードの場面で勝ち投手の権利を持って降板しました。