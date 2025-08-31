Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太が３１日、日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」でＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人の代打を務めた。

日米のチアダンスチームなど国内外から集まった総勢９６人が出演した特別企画「ボーダーレスＬＩＶＥ」は郄橋のプロデュース企画だったが、番組放送開始当日の３０日に郄橋が体調不良により生出演を見合わせ、代役を松田が務めることが発表された。

準備期間があまりないままだったが、松田は市川團十郎らとのコラボステージでもキレのある踊りを披露。周囲との息もぴったり合わせてみせた。サンバダンサーが登場するパートでは笛を吹いてリード。企画のトリを飾った氷川きよしが歌う「Ｂｏｒｎ Ｔｈｉｓ Ｗａｙ」に合わせて楽しそうに踊り、最後は「Ｂｏｒｄｅｒ」と書かれたカメラレンズに上から「ＮＯ」と書き込む大役を果たした。

無事に役目を終えた松田は笑顔で大きく拍手。上田晋也から「急きょ参戦で本当に時間がない中、お疲れさまでした」とねぎらわれると「表現者の皆さんと、郄橋海人と一緒にパフォーマンスできて本当に幸せでした。皆さんお疲れさまでした！」と息を弾ませ答えていた。

松田はＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎのメンバーとして芸能界屈指のダンススキルを誇る。振り覚えの早さにも定評があり、２４年５月には「ＷＥ ＡＲＥ！ Ｌｅｔ’ｓ ｇｅｔ ｔｈｅ ｐａｒｔｙ ＳＴＡＲＴＯ！！」大阪公演で、耳のけがで急きょ出演見合わせとなったＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉の代役で、郄橋とともにパフォーマンス。難解な振り付けも見事にこなす姿が話題を呼んだ。