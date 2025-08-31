◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神―巨人（３１日・甲子園）

３０日に２５歳の誕生日を迎え、２勝目を目指した先発・横川凱投手は、６回途中、６安打１失点で降板した。

横川は３回に四球と２連打で１点を先取され、６回１死三塁で四球を出したところで、２番手・田中瑛斗投手に交代となった。

横川は１回を３者凡退。２回は佐藤輝明内野手が先頭で中前打、大山悠輔内野手には四球で無死一、二塁。熊谷敬宥内野手の送りバントは横川が好フィールディングで三塁封殺し、１死一、二塁。小野寺暖外野手の左前打で満塁とされたが、坂本誠志郎捕手を三ゴロ併殺打に仕留め、無失点。

しかし横川は３回に先取点を許した。１死から近本光司外野手に四球、中野拓夢内野手には左前打された１死一、二塁から、森下翔太外野手に左前タイムリーを打たれ、１点を奪われた。

４回の横川は大山、熊谷を連続で空振り三振、小野寺も見逃し三振と３者連続三振で抑えた。

５回は先頭の坂本に左前打、才木の送りバントを横川が二塁に送球し（記録は犠打野選）無死一、二塁。近本を左飛、中野は二ゴロ併殺打に抑え、追加点は許さなかった。

横川は６回、先頭の森下翔太外野手に左翼線二塁打、佐藤輝明内野手の二ゴロで１死三塁、大山悠輔内野手を四球で歩かせたところで、阿部慎之助監督がマウンドへ向かい、横川は降板。２番手で登板の田中瑛斗投手は、熊谷敬宥内野手を遊ゴロ併殺打に打ち取った。

降板した横川は「反省点はありますが、走者を出しながらも最少失点で粘ることができました。最後ピンチで降板してしまい悔しいですが、（田中）瑛斗さんに助けてもらい感謝です」とコメントした。