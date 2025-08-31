『シャッフルアイランド Season6』メンバーが大集結 ももがらるむの意外な一面を暴露「結構しつこめな…」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』出演メンバーが集結したイベント『シャッフルアイランド Night』が31日、都内で行われた。
【写真】美男美女が勢ぞろい！シーズン6の出演者がズラリ
同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった、圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
この日のイベントでは「Season6」の出演メンバーが勢ぞろい。成立カップル（フィーナ＆かつよし、まいか＆しん、らるむ＆しんたろう、みれい＆だいすけ、せかい＆AN、ゆうた＆かほ）に加え、もも 、sae、あゆと、りくも登場し、7泊8日の旅の思い出やメンバーの意外な一面について語り合った。
その中で、ももはらるむの意外な一面として、「結構しつこめな…かまってちゃんだった」と告白。バカンス中は同じ島に滞在することも多かったそうで、「毎日毎日、部屋を“ドンドンドン”って『恋バナしよう』って入ってきて、シャワー中でも入って来たり…」と明かした。これにらるむは「かまちょしすぎて『ほんとにウザい』って鍵閉められました」とあまりのしつこさに拒絶されたと笑いながら明かした。
イベントにはこのほか、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、クリエイターグループ「午前0時のプリンセス」のメンバーが出演した。
