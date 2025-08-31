【放置！？子守り押し付け友】挨拶しないのは時差ボケだから？飲み会スタート＜第5話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第5話 機嫌悪いの……？
【編集部コメント】
エリナさんいわく、「時差ぼけ」でどうやら機嫌が悪い様子のサラちゃん。動画を見ていないと泣き喚いてしまうようで、タブレットが手放せません。ミキさんの子・ツムギちゃんが挨拶をしても完全スルーです……。ただ、この様子、本当に時差ボケだけが原因なのでしょうか？ ミキさんが子ども同士仲良く遊べるのか不安に思う中、他の2人も合流していよいよ飲み会がスタート。サラちゃんの機嫌、直るといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
